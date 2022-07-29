Вау-эффект: Наталья Рудова едва вместила пышное декольте в тонкую тряпицу на ниточках

Свой день рождения в этом году актриса Наталья Рудова отмечала в Турции. Красотка отдохнула и повеселилась от дуги. Но и в Москве время на развлечения она старается находить регулярно.

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Накануне на встречу с подругой Анастасией Решетовой Наталья Рудова очень долго наряжалась, выбирая из разных платьев. Но остановилась в итоге на топе и джогерах. Свой прикид актриса показала с эффектного ракурса: с виду получилось, будто она обмотала грудь тонкой тряпицей на ниточках.