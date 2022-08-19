Вау-эффект: Наталья Рудова едва уместила пышный бюст в тесное декольте

Яркая участница шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова не перестает радовать поклонников кадрами из своей жизни. Накануне красотка отправилась на встречу с друзьями, нарядившись во все черное. Маленький топ и мини-велосипедки подчеркнули рельефную фигуру актрисы.

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Разместившись в такси, Рудова продолжила снимать селфи для соцсетей. И засветила свой пышный бюст, который едва уместился у нее в тесном декольте топа на лямках. Звезда очень гордится собственными формами, над которыми начала усиленную работу – она объявила о начале диеты и тренировках, которые хочет сделать регулярными.