Вау-эффект: Каролина Севастьянова в миниатюрном монокини показала фигуру во всей красе

27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова недавно впервые щегольнула фигурой в слитном купальнике. Монокини пришлось по душе красотке, и она теперь старается выбирать такие модели все чаще.

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На этот раз олимпийская чемпионка на Лазурном берегу появилась в эффектном монокини с черно-белой расцветкой. Примечательными стали глубокое декольте едва не до самой талии и завышенная линия бедра, от которой длинные ноги гимнастки стали казаться еще бесконечнее.

Севастьянова красиво позировала на фоне моря, демонстрируя фигуру во всей красе. Подписчики пришли в восторг и усыпали любимицу комплиментами.