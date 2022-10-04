«Ватный диск в руках Лары на лохмотья разошелся»: Гузеева уложила дочь к себе на колени, протерев «до дыр» ее лицо

Актриса из фильма «Жестокий романс» провела уикенд с дочерью.

Лариса Гузеева с дочкой Лелей. Фото: личный архив

В своем микроблоге Лариса Гузеева поделилась редкими кадрами с похорошевшей дочкой Лелей. Голова девушки покоилась на коленках у мамы, в то время как телеведущая возилась с освежающими тониками и массажем лица.

Актриса из фильма «Жестокий романс» нежно водила ватным диском, аккуратно протирая самые проблемные зоны - лоб, нос, подбородок. Похоже, что такие SPA-процедуры на дому Леле пришлись по вкусу. Она заливалась смехом, пока звездная мама проводила импровизированную чистку ее лица.

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«Утро мамы и дочки с домашним SPA», «Лелечка так похорошела», «Похудела? Вроде была чуть округлее в формах», «Милашка», «Ватный диск в руках Лары на лохмотья разошелся», «Лицо до дыр трут?» - пишут фолловеры.

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