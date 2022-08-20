Василиса Володина рассказала, что делать при Луне в Близнецах

Известный астролог поделилась планами на ближайшие выходные.
Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина в «Телеграм» озвучила план для своих поклонников, что необходимо делать, когда Луна находится в Близнецах.

«Когда в выходные Луна в Близнецах (20-21 августа), сам собой напрашивается такой план. Посетить магазины, погулять, поболтать всласть с друзьями – лично или по телефону».

Как добавила Василиса Володина, также в эти дни можно посетить место, где еще никогда не был. Кроме того, неплохо было бы пройти учебный курс. Успех обеспечен.

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Напомним, что Василиса Володина была одной из соведущих программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Она покинула проект во время пандемии.

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