Василиса Володина рассказала, что делать при Луне в Близнецах

Как добавила Василиса Володина, также в эти дни можно посетить место, где еще никогда не был. Кроме того, неплохо было бы пройти учебный курс. Успех обеспечен.

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Напомним, что Василиса Володина была одной из соведущих программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Она покинула проект во время пандемии.