Василиса Володина рассказала, что делать при Луне в Близнецах

Астролог Василиса Володина в «Телеграм» озвучила план для своих поклонников, что необходимо делать, когда Луна находится в Близнецах.
«Когда в выходные Луна в Близнецах (20-21 августа), сам собой напрашивается такой план. Посетить магазины, погулять, поболтать всласть с друзьями – лично или по телефону».
Как добавила Василиса Володина, также в эти дни можно посетить место, где еще никогда не был. Кроме того, неплохо было бы пройти учебный курс. Успех обеспечен.
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Напомним, что Василиса Володина была одной из соведущих программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Она покинула проект во время пандемии.