Васильев поддержал Пугачеву, напавшую на Михалкова

Примадонна приехала наводить порядки в головах.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

На днях Алла Пугачева приехала в Россию после пятимесячного отсутствия. Говорит, что вернулась потому что захотела навести порядки в головах людей и кое-кому набить морду. В Сети уже предположили, что Примадонна имела ввиду журналиста Владимира Соловьева, который недавно говорил о ней и ее налогах в своей программе.

Накануне артистка высказалась и в адрес режиссера Никиты Михалкова. На своей странице в соцсети она опубликовала кадры из его фильма и задалась вопросом.

«Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» - недоумевает Пугачева.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Ее поддержал историк моды Александр Васильев. В комментариях он оставил эмодзи в виде сердца, выразив таким образом любовь и уважение Примадонне.

Александр Васильев. Фото: Global Look Press

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