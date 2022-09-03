Васильев поддержал Пугачеву, напавшую на Михалкова

На днях Алла Пугачева приехала в Россию после пятимесячного отсутствия. Говорит, что вернулась потому что захотела навести порядки в головах людей и кое-кому набить морду. В Сети уже предположили, что Примадонна имела ввиду журналиста Владимира Соловьева, который недавно говорил о ней и ее налогах в своей программе.

Накануне артистка высказалась и в адрес режиссера Никиты Михалкова. На своей странице в соцсети она опубликовала кадры из его фильма и задалась вопросом.