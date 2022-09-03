Васильев поддержал Пугачеву, напавшую на Михалкова

На днях Алла Пугачева приехала в Россию после пятимесячного отсутствия. Говорит, что вернулась потому что захотела навести порядки в головах людей и кое-кому набить морду. В Сети уже предположили, что Примадонна имела ввиду журналиста Владимира Соловьева, который недавно говорил о ней и ее налогах в своей программе.
Накануне артистка высказалась и в адрес режиссера Никиты Михалкова. На своей странице в соцсети она опубликовала кадры из его фильма и задалась вопросом.
«Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» - недоумевает Пугачева.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ее поддержал историк моды Александр Васильев. В комментариях он оставил эмодзи в виде сердца, выразив таким образом любовь и уважение Примадонне.
Александр Васильев. Фото: Global Look Press