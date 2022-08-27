«Вас часто сравнивают с Горьким»: Собчак написала послание Прилепину

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» опубликовала открытое письмо, посвященное писателю и публицисту Захару Прилепину. В своем послании она встала на защиту деятелей культуры, которые не совсем согласны с политикой государства и чьи концерты и выступления отменяют из-за политических позиций.
«Вас часто сравнивают с Горьким. А ведь тот, по меткому выражению Шкловского, был Ноем, собирающим на свой издательский ковчег талантливых, желавших остаться в стране, но не нашедших в себе чувств и страсти бороться за коммунистическое дело. Просто желавших остаться в языковой среде. Он просил за них, давал им работу, заработок. К чему призываете вы? Объявлять врагами даже тех, кто молчит?»
Как считает Собчак, власть «доломала» Прилепина, как много лет назад Максима Горького. В итоге он стал «защитником режима». Собчак заметила, что в стране есть культурные чистки. Просто некоторые не хотят их замечать.
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Напомним, что в России за последнее время были отменены концерты некоторых музыкальных команд из-за неоднозначных высказываний о родине. Кроме того, некоторые звезды покинули страну, перебравшись в поисках лучшей жизни за рубеж.