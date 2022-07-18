Варшавер о Захаровой: «Ей должно быть стыдно приходить в театр!»

Дочь известного режиссера Марка Захарова Александра объявила войну «Ленкому», которым руководил ее отец. Актриса считает, что руководство театра ведет неэффективную политику и «прижимает» артистов.
Директор «Ленкома» Марк Варшавер считает, наоборот.
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«Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова, и уже дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза своим коллегам, которые еще недавно были ее товарищами. А сегодня у нее товарищей театре, к сожалению, не осталось», - заявил Варшавер Teleprogramma.pro.
Кстати, смешное видео:
Захарова подала в суд на Варшавера. Однако никто из коллег не пришел ее поддержать. Артисты считают, что она не права в своих высказываниях.