«Ваня, ты куда?»: Подольская запечатлела, как годовалый сын в пуховой жилетке и джинсах уходит из дома

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и не перестает выпускать новые песни. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они вместе уже больше 10 лет и воспитывают двоих детей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Примечательно, что супруги накануне вместе отметились на публике.
Подольская презентовала новое шоу «Ваша Наташа». Она собрала друзей и гостей на вечеринке, где вместе с мужем пела и танцевала. Ее пришел поддержать даже пасынок Никита Пресняков с женой. Потом артистка поспешила домой к сыновьям.
Примечательно, что 21 сентября Подольская засняла младшего сына, который предстал в джинсах и стеганой пуховой жилетке. Она также надел шапку и взял с собой рюкзак. Мальчик направлялся за пределы дома и шагал по саду.
«Вань, ты куда идешь? А ты сам куда идешь? На тренировку ты пошел?» – спросила певица.
Мальчик ей ответил, но пока он не научился произносить все слова, поэтому артистка лишь догадалась, что Иван собрался на тренировку.
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Поклонники умилились кадрам. Многие отметили, что сын Натальи сильно подрос. «Красивы блондин», «Он просто чудесный», «Такие самостоятельные дети», «Иван к брату в школу пошел», «Он уже по своим делам сам ходит», Как вырос«, «Просто копия мамы», «Классный у вас сын», — стали писать подписчики.