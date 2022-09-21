«Ваня, ты куда?»: Подольская запечатлела, как годовалый сын в пуховой жилетке и джинсах уходит из дома

Примечательно, что 21 сентября Подольская засняла младшего сына, который предстал в джинсах и стеганой пуховой жилетке. Она также надел шапку и взял с собой рюкзак. Мальчик направлялся за пределы дома и шагал по саду.

«Вань, ты куда идешь? А ты сам куда идешь? На тренировку ты пошел?» – спросила певица.

Мальчик ей ответил, но пока он не научился произносить все слова, поэтому артистка лишь догадалась, что Иван собрался на тренировку.

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