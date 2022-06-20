«Ваня любит петь»: Подольская в мини-бикини покрасовалась с годовалым сыном на пляже

Наталья Подольская многим знакома со времен участия в «Фабрике звезд». Она каждый год выпускает новые песни и снимает клипы.
При этом артистка успешно совмещает карьеру и материнство. Она уже больше 10 лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Певица родила двоих сыновей — Артемия и Ивана. Но недавно в отпуск она поехала только с младшим наследником.
Пресняков остался в Москве со старшим сыном, который получил травму. А вот Подольская наслаждается теплой погодой в Турции. Вечерами она наряжается для прогулок.
На этот раз артистка решила заснять маленького Ивана. Она подловила его на прогулке в салатовых шортах и футболке. Также у мальчика была панамка на голове.
«Ваня, помаши! Скажи привет! Ну, здрасте скажи! Пошел, самостоятельный», — отметила звезда.
На пляже малыш так же смог позабавить маму. Певица красовалась в розовом мини-бикини. Она усадила сына к себе на коленки. Артистка показала, как он поет новую песню своей мамы, а также песню «Трям! Здравствуйте!» из мультика.
«Ваня любит петь», — похвасталась Наталья.
Поклонники восхитились белокурым малышом. Многие отметили, что он очень похож на маму. «Ну у него музыкальный талант», «Очень красивый парень растет», «Он совсем не похож с братом», «Хорошенький такой», «Наташа, как ты загорела», «Эти кадры очень радуют», — стали писать подписчики.