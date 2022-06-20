«Ваня любит петь»: Подольская в мини-бикини покрасовалась с годовалым сыном на пляже

Наталья Подольская многим знакома со времен участия в «Фабрике звезд». Она каждый год выпускает новые песни и снимает клипы.

При этом артистка успешно совмещает карьеру и материнство. Она уже больше 10 лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Певица родила двоих сыновей — Артемия и Ивана. Но недавно в отпуск она поехала только с младшим наследником.