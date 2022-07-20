«Ваня, иди, поцелую»: Подольская в платье с рюшами отметилась на прогулке с младшим сыном

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда снялась в шоу «Фабрика звезд». Теперь у артистки также счастливый брак с Владимиром Пресняковым.
Порой супруги даже поют вместе. У них подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. Примечательно, что накануне пара взяла старшего наследника с собой на концерт.
В свои 40 лет Наталья следит за фигурой. Она предпочитает выглядеть ярко и модно. На днях певица устроила шопинг, закупив актуальные костюмы и платья. Наряжаться она привыкла не только для красных дорожек.
На этот раз Подольская отправилась гулять в мини-платье с кружевом на подоле. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Благодаря резинке был сделан акцент на талии. Молодежный лук дополнили кеды и бейсболка.
«На улице есть зеркало, в котором фотографируются все девушки. А я, как все, в обновке», — похвасталась звезда.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Потом певица решила погулять с сыном Иваном. Она вывела его во двор дома, где есть домики для игр, горка и качели. Мальчик был в куртке из денима и брюках. Он с радостью стал бегать и играть. А вот на мамины слова наследник Преснякова не реагировал.
«Ваня, как дела? Ваня, иди, поцелую. Не заинтересовало предложение», — подметила звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие также осыпали комплиментами ее маленького сына.
«Ну что за девочка! Очень круто», «Выглядите так молодо», «Малыш растет», «Ваня такой красивый блондинчик», «Шикарный двор», — стали писать подписчики.