«Ваня, иди, поцелую»: Подольская в платье с рюшами отметилась на прогулке с младшим сыном

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда снялась в шоу «Фабрика звезд». Теперь у артистки также счастливый брак с Владимиром Пресняковым.

Порой супруги даже поют вместе. У них подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. Примечательно, что накануне пара взяла старшего наследника с собой на концерт.