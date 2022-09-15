Валя Карнавал в одном жакете красиво подчеркнула интимное место

Звезда TikTok, блогер и певица Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, стала чаще делиться повседневным контентом, хотя раньше предпочитала только видеоролики развлекательного характера, обработанные и профессионально смонтированные.

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На этот раз красотка продемонстрировала себя во всей красе – она собралась выйти в свет с подружкой Юлией Гаврилиной, и девушки сделали селфи перед выходом.

Карнавал нарядилась в черный жакет, из-под которого торчала то ли юбка, то ли подвязки, а декольте было красиво подчеркнуто бельем с пуш-ап. Валя изящно расположила пальчики на бедро, привлекая внимание с этому интимному месту, выставленному напоказ.