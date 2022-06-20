Валя Карнавал спела дуэтом с Бастой перед 70-тысячной аудиторией

Тиктокерша Валя Карнавал выступила дуэтом с рэпером Бастой на его концерте в «Лужниках», где собралось 70 тысяч зрителей, сообщает Telegram-канал «А теперь внимание!».

Они исполнили новую романтичную композицию о любви. Что не удивительно, ведь Валя Карнавал собирается в скором времени выйти замуж за блогера Сашу Стоуна.

Жених участницы телепроекта «Звезды в Африке» трепетно стоял среди зрителей и фиксировал триумфальное выступление своей любимой на камеру.

«Горжусь!» — написал Саша Стоун в своем телеграме.

Напомним, Саша и Валя познакомились как раз во время киноиспытаний СТС в Лимпопо. Стоун выбыл первым из проекта, а Карнавал дошла до финала, проиграв лишь Олегу Верещагину.