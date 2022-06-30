Валя Карнавал разрыдалась на съемках сериала с Павлом Майковым

Валя Карнавал стала очень популярной среди молодежи. Она не только снимает ролики для соцсетей, но и поет.
В свое время ее вокал раскритиковала Лариса Долина, когда они встретились на передаче «Музыкалити». Потом юная артистка также приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где у нее завязались отношения с Сашей Стоуном.
А недавно стало известно, что Валя снимется во втором сезоне сериала «Отпуск», а ее коллегой стал известный актер Павел Майков, отметившийся в культовом сериале «Бригада». Однако у молодой блогерши нет актерского образования, поэтому ее участие в съемках многие подвергли критике.
Карнавал решила дать отпор злопыхателям. Она призналась, что их высказывания ей не только не нравятся, но и задевают ее чувства. Валя дала понять, что даже разрыдалась.
«Знаете, вот прошло десять минут, я на съемочной площадке, но сниматься вообще настроения нет», — добавила знаменитость. «Если вы хотите стать актером, артистом или просто медийной личностью, то приготовьтесь, что ваша нервная система канет в лету», — сказала она.
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