Валя Карнавал показала округлившийся перед свадьбой живот (видео)

Валя Карнавал во время записи проекта ТНТ «Звезды в Африке» активно отказывалась от того, что у нее с Сашей Стоуном роман. Тем более у блогера на тот момент была девушка.

Однако по окончании шоу парочка не стала разыгрывать комедию, воссоединилась и объявила о предстоящей свадьбе.

Валя Карнавал активно взялась за фигуру перед торжеством и примеркой белого подвенечного платья. И похоже, что определенных результатов она уже достигла. Однако кругленький животик по-прежнему при ней. Впрочем, выглядит он очень мило — судите сами.