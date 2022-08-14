Валя Карнавал показала, какими завтраками кормит Сашу Стоуна

Популярный блогер Валя Карнавал уже хвалилась в социальных сетях своими кулинарными навыками. 20-летняя девушка вполне может приготовить для своего возлюбленного целый обед с первым, вторым и десертом.

А 14 августа она показала, какие у них с женихом Сашей Стоуном завтраки. Не все же одной Яне Рудковской заниматься этим.

Валя выложила в соцсети фотографии своих завтраков – модных сэндвичей и простецких макарошек с сосисками.