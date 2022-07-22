Валя Карнавал подразнила мощным бюстом в прозрачном топе с дерзким декольте

Валя Карнавал ничуть не стесняется своих аппетитных форм. 20-летняя блогерша любит подчеркивать фигуру откровенными нарядами. Особенно часто девушка выбирает образы, акцентирующие внимание на ее пышном бюсте.
На этот раз Валя примерила прозрачный черный топ с максимально глубоким декольте. Она собрала длинные волосы в хвост и сделала яркий макияж с темными стрелками.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
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«Прошла уже половина лета! Мне даже не верится, а вам? Что успели сделать за это время? Я однозначно провела несколько крутейших летних вечеров», — написала Карнавал в соцсети.
Напомним, Валя прославилась благодаря TikTok. В этой соцсети у юной красавицы около 23 миллионов подписчиков. В 2020 году российский Forbes отдал Карнавал пятое место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.