Валя Карнавал подразнила мощным бюстом в прозрачном топе с дерзким декольте

Валя Карнавал ничуть не стесняется своих аппетитных форм. 20-летняя блогерша любит подчеркивать фигуру откровенными нарядами. Особенно часто девушка выбирает образы, акцентирующие внимание на ее пышном бюсте.

На этот раз Валя примерила прозрачный черный топ с максимально глубоким декольте. Она собрала длинные волосы в хвост и сделала яркий макияж с темными стрелками.