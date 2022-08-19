Валя Карнавал натянула мини-шортики и блеснула пышным тылом, дефилируя по беговой дорожке

Популярный блогер и певица Валя Карнавал активно делится в Сети новостями из жизни. Красавица занялась телом, чтобы похудеть к своей свадьбе с Сашей Стоуном, и практически каждую тренировку снимает на фото или видео.

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На этот раз Карнавал блеснула видами сзади, дефилируя по беговой дорожке. Натянув мини-шортики на пышный тыл, красавица подняла одну ногу, чтобы кадр получился еще эффектнее. И подписчики пришли в восторг от увиденного – многие отметили, что певица уже заметно похудела.