«Валите уже из России»: Волочкова разнесла группу «Би-2»

Анастасия Волочкова пристыдила музыкантов группы «Би-2» за то, что они уволили художника по свету из-за его взглядов на ситуацию в мире.

Балерина гневно отчитала артистов и заявила, что «как патриота и профессионала» возьмет уволенного сотрудника к себе на работу в новый спектакль.

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«Хочу пожелать, чтобы они занимались своим и делом — творчеством, а не лезли в политические предрассудки. Валите уже из России», — процитировал Анастасию портал PROZVEZD.

Напомним, Волочкова является одной из самых известных российских балерин. Она была примой Большого театра, однако в итоге покинула культурное учреждение с громким скандалом. Позже звезда заявила, что театр должен ей 95 миллионов рублей.