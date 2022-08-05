Валиева объяснила, почему не делает трагедии из-за недопуска на международные старты

При этом фигуристка заметила, что пока еще не раскрылась полностью. Она уверена, что впереди ее ждет множество захватывающих программ и новых номеров, сообщает «АиФ».

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Напомним, что этим летом Камила Валиева участвовала в шоу-сказке на льду «Аленький цветочек». Она выразила уверенность, что в будущем еще появится перед зрителями в подобных проектах.