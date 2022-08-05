Валиева объяснила, почему не делает трагедии из-за недопуска на международные старты

Как отметила фигуристка, все ее главные соперницы из России.
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 года в китайском Пекине Камила Валиева заявила, что ей, конечно, обидно из-за недопуска российских спортсменов до международных стартов.

«Но основные соперницы ведь все находятся в России. А спорт — он про соревнования лучших с лучшими. Так что новый сезон будет, без сомнения, интересным, а борьба — захватывающей».

При этом фигуристка заметила, что пока еще не раскрылась полностью. Она уверена, что впереди ее ждет множество захватывающих программ и новых номеров, сообщает «АиФ».

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Напомним, что этим летом Камила Валиева участвовала в шоу-сказке на льду «Аленький цветочек». Она выразила уверенность, что в будущем еще появится перед зрителями в подобных проектах.

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