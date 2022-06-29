Валерия в остромодной джинсовой юбке и алых босоножках предстала с повзрослевшей дочкой на празднике

В последнее время певица часто выходит в свет. Валерия накануне успела посетить показ Валентина Юдашкина и еще несколько мероприятий. Артистка носит элегантные платья, а для прогулок она выбирает джинсы и блузки.

На этот раз она поделилась кадрами с праздника, который устроила ее дочка Анна Шульгина. Она пошла по стопам мамы и тоже выступает, но под псевдонимом Шена. На вечеринке Валерия предстала в белой рубашке и джинсовой юбке макси. Лук также дополнили алые босоножки.

А именинница предстала в черном мини-платье и клетчатом жакете.