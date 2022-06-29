Валерия в остромодной джинсовой юбке и алых босоножках предстала с повзрослевшей дочкой на празднике

Певица поделилась кадрами с дня рождения Шены. Она щегольнула на празднике в современном образе.
Валерия

Валерия. Фото: Global Look Press

Валерия является известной певицей. Она уже давно строит карьеру на сцене и успела добиться больших высот.

Артистка частая гостья на светских раутах. Она также активно снимается в телевизионных шоу. В свои 54 года звезда обладает стройной фигурой и может похвастаться большим количеством нарядов. 

В последнее время певица часто выходит в свет. Валерия накануне успела посетить показ Валентина Юдашкина и еще несколько мероприятий. Артистка носит элегантные платья, а для прогулок она выбирает джинсы и блузки. 

На этот раз она поделилась кадрами с праздника, который устроила ее дочка Анна Шульгина. Она пошла по стопам мамы и тоже выступает, но под псевдонимом Шена. На вечеринке Валерия предстала в белой рубашке и джинсовой юбке макси. Лук также дополнили алые босоножки.

А именинница предстала в черном мини-платье и клетчатом жакете.

Иосиф Пригожин и Валерия с дочкой. Фото: соцсети звезды

«Какой крутой был вечер! Пообщались, потанцевали, послушали классную музыку и, конечно, вкусно поели», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие отметили, что она легко может затмить даже более молодых коллег. «Ну просто бесподобная», «Можно перепутать, кто мама, а кто дочка», «Шикарный образ», «Вам бы уроки стиля давать тем, кому за 50», «Юбка тут просто отличная», — стали писать подписчики.

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