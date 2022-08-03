Валерий Тодоровский приступил к съемкам сериала «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой

Переживший смерть жены режиссер снова возвращается к работе: Валерий Тодоровский начал съемки сериала «Актрисы», сценарий к которому написала Паулина Андреева.
Жена Тодоровского, актриса Евгения Брик, умерла в феврале этого года от онкологического заболевания. Трагедия заставила режиссера прервать привычный образ жизни.
Сейчас, похоже, пауза завершилась, и он готов возобновить свою деятельность. Режиссером-постановщиком нового сериала стал Федор Бондарчук, Тодоровский заявлен как продюсер. В главных ролях снимаются Светлана Ходченкова, Алексей Макаров, Елена Николаева, Сергей Гилев.
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«Сериал посвящен реальной жизни трех актрис, их страхам, желаниям и целям. В сериале покажут, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми, и как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем», - сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на пресс-службу «Кинопоиска».