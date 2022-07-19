«Валерий обозначил позицию»: Собчак встала на защиту Меладзе

Ранее в СМИ появились яркие заголовки. В них отмечалось, что якобы Валерий Меладзе никогда не считал Россию своей родиной. Он рассказывал, что у него есть грузинский паспорт.

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Также стало известно, что Валерий Меладзе решил выступить в Монако. Музыкант активно зазывал поклонников на свое выступление.