«Валерий обозначил позицию»: Собчак встала на защиту Меладзе

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» встала на защиту музыканта Валерия Меладзе, на которого, как она выразилась, набросились с новой силой «мастера пера».
«Но вот как на самом деле Валерий обозначил позицию относительно своего отношения в нашем интервью годичной давности: родился и вырос в Грузии, учился в Украине, живет в России. У меня в сердце ко всем этим странам и народам - любовь. Поэтому сердце мое разрывается».
Ранее в СМИ появились яркие заголовки. В них отмечалось, что якобы Валерий Меладзе никогда не считал Россию своей родиной. Он рассказывал, что у него есть грузинский паспорт.
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Также стало известно, что Валерий Меладзе решил выступить в Монако. Музыкант активно зазывал поклонников на свое выступление.