Валдис Пельш возвращается на Первый канал: уже 9 октября выйдет новое музыкальное шоу

Новая программа будет называться «Поем на кухне всей страной».
Валдис Пельш.

Валдис Пельш. Фото: Global Look Press

На Первом канале 9 октября выйдет новое развлекательное шоу «Поем на кухне всей страной». Ведущим передачи выступит Валдис Пельш.

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В проекте любительские команды с разных уголков земли станут соревноваться под бдительным присмотром строгого жюри. Судить непрофессиональных музыкантов будут настоящие звезды.

Ожидается, что исполнять участники программы будут «песни из народа», то есть те, что любят россияне затягивать во время застолий.

Как считаете, народу нужны такие шоу?

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