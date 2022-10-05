Валдис Пельш возвращается на Первый канал: уже 9 октября выйдет новое музыкальное шоу

На Первом канале 9 октября выйдет новое развлекательное шоу «Поем на кухне всей страной». Ведущим передачи выступит Валдис Пельш.

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В проекте любительские команды с разных уголков земли станут соревноваться под бдительным присмотром строгого жюри. Судить непрофессиональных музыкантов будут настоящие звезды.

Ожидается, что исполнять участники программы будут «песни из народа», то есть те, что любят россияне затягивать во время застолий.