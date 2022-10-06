«Вакханалия на сцене!»: Бузова в платье с леопардовыми трусами встала на карачки перед народом

Ольга Бузова ушла из «Дома-2», полностью погрузившись в новые проекты на ТНТ. Экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова много выступает, давая «сольники». На сцене поющая телеведущая то и дело щеголяет в весьма провокационных нарядах. Так, Бузова поддержала тренд на торчащее из-под одежды белье.

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