«Вакханалия на сцене!»: Бузова в платье с леопардовыми трусами встала на карачки перед народом

Поющая телеведущая поддержала тренд на торчащее из-под одежды белье.

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова ушла из «Дома-2», полностью погрузившись в новые проекты на ТНТ. Экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова много выступает, давая «сольники». На сцене поющая телеведущая то и дело щеголяет в весьма провокационных нарядах. Так, Бузова поддержала тренд на торчащее из-под одежды белье.

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Ольга Бузова блеснула леопардовыми трусами-шортами на сцене. Фото: Global Look Press

Бузова встала на коленки, щегольнув в концертном наряде с леопардовыми трусами-шортами. 

«Бесстыдство!», «Во дает!», «В бабушкиных панталонах?», «Вакханалия на сцене!», «Было бы что показывать», — заметили фолловеры.

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