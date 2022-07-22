«Вахтанг не был родным сыном»: Садальский - о любви Джуны к наследнику

По словам Садальского, Вахо вырос похожим на Джуну. Есть такие примеры, когда приемные дети становятся копией своих родителей. Как заметил актер, любовь не продается.

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Напомним, что сын Джуны погиб в автокатастрофе. По другим данным был убит. После его смерти Джуна стала крайне закрытой, превратившись, по сути, в затворницу.