«Вахтанг не был родным сыном»: Садальский - о любви Джуны к наследнику

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» рассказал о том, что 22 июля – день рождения знаменитой целительницы Джуны. По словам актера, тринадцать лет он ходил вместе с Джуной на кладбище к ее сыну. Вахо погиб в 2001 году. Они накрывали столы рядом с могилой на Ваганьковском кладбище. Дирекция кладбища разрешала.
«Вахтанг не был родным сыном Джуны. Вы не найдете ни одной ее фотографии с Вахо дошкольного возраста и уж тем более грудного. Самые близкие знали об этом, но не вспоминали, поскольку большей любви к ребенку трудно себе представить».
Джуна с сыном. Фото: "Телеграм" Станислава Садальского
По словам Садальского, Вахо вырос похожим на Джуну. Есть такие примеры, когда приемные дети становятся копией своих родителей. Как заметил актер, любовь не продается.
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Напомним, что сын Джуны погиб в автокатастрофе. По другим данным был убит. После его смерти Джуна стала крайне закрытой, превратившись, по сути, в затворницу.