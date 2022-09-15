Вадим Верник угодил в больницу с коронавирусом

Телеведущий Вадим Верник находится в одной из московских больниц с коронавирусом. У него возникли неожиданные проблемы с сердцем.

Как рассказал источник, первое время Верник боролся с температурой и кашлем своими силами в домашних условиях. Однако его самочувствие стало ухудшаться.

В итоге он вызвал врачей. Сейчас в больнице он передвигается на каталке. Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает Mash.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Вадим Верник занимает должность главного редактора журнала «ОК», а также является замом худрука МХТ имени А.П. Чехова.