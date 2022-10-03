Вадим Самойлов рассказал, как выступал перед вертолетчиками в Джанкое

Вадим Самойлов, лидер рок-группы «Агата Кристи», в свой 58-й день рождения рассказал, что в последнее время максимально активно ездит по местам, где обучают призывников. Музыкант убежден: в эти непростые времена он должен, как только возможно, поддерживать наших бойцов.
«Всеми силами туда рвусь. Как только военные разрешат, буду выезжать всюду, куда можно», — пообещал Самойлов.
Для него подобные концерты — уже давно привычная практика.
«Я все восемь лет ездил в Донбасс, не один раз в год. Был в Сирии. Вообще, я всегда стараюсь давать шефские концерты в военных частях.
Например, не так давно, летом, у меня в Крыму была пара коммерческих выступлений и мы еще съездили и абсолютно бесплатно выступили перед нашими друзьями на аэродроме Бельбек и в вертолетном полку в Джанкое. Для нас это постоянная история», — рассказал Вадим.
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Он добавил, что не ограничивается выступлением на сцене, а обязательно общается со зрителями.
«Общаюсь с людьми, фотографируюсь — это продолжение акции. Я считаю, это крайне важно. В этот момент происходит какое-то сплочение. Плюс у них идет какая-то эмоциональная разгрузка, это тоже очень важно.
Например, мы были в вертолетном полку в Джанкое. Там у летчиков вылеты очень опасные, они работают на малой высоте. Помню, психолог из этого полка подошла ко мне и сказала: «Вы делаете то же дело, которым я занимаюсь с ними уже полгода». Весь полк пел «На ковре-вертолете», «Как на войне».
Люди разгрузились эмоционально, и у них есть силы продолжать свою сложную работу. Все ради этого», — объяснил Вадим Самойлов корреспонденту издания РИА ФАН.