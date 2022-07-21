«В жизни ничего нельзя исключать»: сестра Градского - о внебрачных детях брата

Сестра музыканта Александра Градского Наталья, которая проживает в Ницце, заявила, что ей сложно представить наличие у брата внебрачных детей, потому что он всегда был осторожным человеком.

По ее словам, она знает только о четверых наследниках мэтра. О других возможных «родственниках» она не в курсе. Наталья думает, если бы они существовали в природе, то брат от них никогда не отказался, сообщает «Комсомольская правда».

«Если бы только их мать не скрыла от Саши информацию о рождении. Кто знает, вдруг, какая-то женщина приберегла эти сведения на потом? В жизни ничего нельзя исключать, а чужая душа – потемки», - заметила Наталья.

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Напомним, что у Александра Градского взрослые сын и дочь от предыдущих отношений. Также два несовершеннолетних сына от последней жены Марины Коташенко.