В зеленых шортиках: беременная двойней Ефременкова предъявила большой живот и сообщила, сколько килограммов набрала

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет двойню от своего избранника Мондезира.
Будущая мама с некоторых пор открыто рассказывает поклонникам о беременности. На этот раз она раскрыла, сколько набрала за время ожидания малышей. Сейчас Юлия Ефременкова находится на 29-й недели беременности.
«За всю беременность набрала максимум 10 килограммов. Сама не поправилась, только живот. Я думаю, это из-за сильного токсикоза в первом триместре», - поделилась Юлия Ефременкова в микроблоге.
На фото Юлия Ефременкова предстала в костюме зеленого оттенка, состоящим из шортиков и рубашки. Будущая мама выглядела очень трогательно с округлившимся животиком. Поклонники были удивлены тем, как мало килограммов набрала Юлия Ефременкова, ведь она носит сразу двух малышей.
Беременная Юлия Ефременкова. Фото: соцсети
Напомним, не так давно Юлия Ефременкова и Мондезир устраивали гендер-пати, во время которого узнали, что ждут сыновей.
Для каждого из своих будущих родителей малыши станут первенцами.