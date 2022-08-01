В замке Пугачевой и Галкина вновь громко заиграла музыка

В знаменитом доме снова закипела жизнь.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Соседи Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь рассказали журналистам «Экспресс-газеты» о том, что в замке на минувших выходных снова громко заиграла музыка.

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Оказалось, внук Примадонны Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой закатили там шумную вечеринку.

Как и полагается, было много вкусной еды, музыки и танцев. По какому поводы был пир — пока неизвестно.

Вообще, на новости о бабушке Никита реагирует крайне агрессивно. Наш журналист попросила прокомментировать его продажу замка, так начинающий певец обрушился на корреспондента с нецензурной бранью.

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