В замке Пугачевой и Галкина вновь громко заиграла музыка

Соседи Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь рассказали журналистам «Экспресс-газеты» о том, что в замке на минувших выходных снова громко заиграла музыка.

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Оказалось, внук Примадонны Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой закатили там шумную вечеринку.

Как и полагается, было много вкусной еды, музыки и танцев. По какому поводы был пир — пока неизвестно.