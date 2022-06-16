«В зале - хохот, Макс - с каменным лицом»: Галкин показал реакцию израильтян на свои монологи в городке Хайфа

Шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками свежими кадрами своего выступления в городе Хайфа. И тут мужа Примадонны ждал аншлаг — в зале яблоку негде было упасть.

Такое внимание израильтян к его творчеству Максиму Галкину безусловно льстит. При этом, выступая перед публикой с юмористическими зарисовками, шоумену удается сохранять максимально безмятежное выражение лица. И это при том, что весь зал взрывается хохотом.

Так, муж Аллы Пугачевой показал, как израильтяне реагируют на его монологи. Все пришедшие смеялись от души. Кстати, Галкин на этот раз не стал публиковать в соцсети кадры, на которых слышны все шутки. Все из-за критики. Ранее телеведущий оправдывался перед фанатами, утверждая, что любит Россию и никогда не будет поливать грязью соотечественников.