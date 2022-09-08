В выловленной из реки девушке не опознали звезду «Дома-2» Анастасию Кочервей

29-летняя экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей пропала несколько недель назад в Санкт-Петербурге, где жила последнее время. В середине августа в одном из каналов было обнаружено тело девушки, по описаниям похожей на пропавшую. И все решили, что это – Кочервей.

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Однако, родители девушки, прибывшие на опознание, не узнали в погибшей свою дочь. Они заявили, что это – не Кочервей. Теперь личность предстоит установить при помощи генетической экспертизы, сообщает «Пятый канал».

Напомним, Анастасия Кочервей родом из Краснодара. На «Дом-2» она пришла в 2018 году и пыталась завоевать внимание Ильи Яббарова. Но в итоге строила любовь с Андреем Шабариным. После проекта, по слухам, занималась эскортом и переехала в Дубай, где собиралась приобретать жилье.