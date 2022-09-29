«В возрасте уже не стоит думать о ерунде»: 60-летней Розе Сябитовой указали на ее место

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в феврале этого года отпраздновала свое 60-летие, а минувшим летом стала бабушкой.

Сейчас Роза Сябитова наслаждается общением с маленькой внучкой и признается, что считает свой возраст прекрасным.