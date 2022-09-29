«В возрасте уже не стоит думать о ерунде»: 60-летней Розе Сябитовой указали на ее место

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в феврале этого года отпраздновала свое 60-летие, а минувшим летом стала бабушкой.
Сейчас Роза Сябитова наслаждается общением с маленькой внучкой и признается, что считает свой возраст прекрасным.
«Сейчас я в том прекрасном возрасте, когда жить проще, а выбор ресурсов точнее. Планирую не события, а внутренние впечатления и состояния», — написала Роза Сябитова в телеграм-канале.
Этим словам телесвахи поаплодировала блогер Лена Миро. Острая на язык и обожающая всех критиковать блогерша на этот раз похвалила Розу Сябитову.
«Непонятно, где она вычитала, или сама придумала, но заявление заслуживает внимания. В возрасте уже не стоит думать о ерунде. Как покороче найти юбку, как сразить кого-то там наповал своим видом. Привлекательность сменяется элегантностью. На противоположный пол можно смотреть уже просто как на друзей, товарищей и знакомых, не выстраивая в голове сложные схемы, как кого-то привлечь. Жизнь становится проще — права Сябитовна. Можно и нужно фиксировать свои впечатления, сосредоточившись на себе, на своих чувствах, а не на попытках произвести эффект. Счастлив тот человек, который это понимает и именно так относится к возрасту. Нечасто это бывает, но за Сябитовну можно порадоваться. Хотя бы на словах она это знает», — написала в «Живом Журнале» Лена Миро.
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