«В ваше время вообще все было по-другому»: Кошмал напомнила Добронравову о себе

«А если он полюбит кого-нибудь через пару лет?» — задалась она вопросом.

«Слушай, а если я боюсь, что мне кирпич на голову упадет? Я что, должен всю жизнь в каске ходить, да? Если что-то случается, то и надо думать — что да как», — ответил Добронравов.

«В ваше время вообще все было по-другому. Вы сапоги по десять лет носили, телевизор по 20 лет работал. А холодильник вообще по наследству передавали. Так и с семьями. Если находили вторую половинку, то сразу на всю жизнь», — заметила актриса.

«Что холодильников сейчас таких не делают — это факт. А люди, Женек, они не меняются, что тогда, что сейчас», — сказал Добронравов.

Напомним, что Анна Кошмал прокляла своих российских коллег по сериалу «Сваты». Она выражала недоумение, почему они молчат о происходящем в мире.