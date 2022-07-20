В тренде: Нюша в остромодном бомбере и джинсовых шортах щегольнула на публике

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она выпустила множество хитов: «Чудо», «Цунами». Однако в последнее время певица предпочитала уделять большую часть времени семье.
Она даже переехала в Дубай. Вместе с мужем Игорем Сивовым артистка растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
На днях Нюша вернулась на сцену. Она выступила на стадионе в Саяногорске. Поклонники заметили, что после родов певица пока не вернулась в форму. Однако она не отказывается от летних открытых образов.
На этот раз Нюша отправилась на репетицию. Постепенно певица возвращается к привычному распорядку дня. Она облачилась в джинсовые шорты и модный объемный бомбер с принтом.
Артистка предпочла сделать акцент на загорелых ногах, как и советуют стилисты. Звезда была без макияжа, а волосы собрала в гульку.
Нюша. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что без косметики она смотрится моложе.
«Очень стильно», «Нюша, не нужно прятать фигуру», «Ножки просто шикарные», «Приятно видеть, что вы на массе, как все мамы», «Бомбер какой! Восторг и только», — стали писать подписчики.