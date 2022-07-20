В тренде: Нюша в остромодном бомбере и джинсовых шортах щегольнула на публике

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она выпустила множество хитов: «Чудо», «Цунами». Однако в последнее время певица предпочитала уделять большую часть времени семье.

Она даже переехала в Дубай. Вместе с мужем Игорем Сивовым артистка растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.