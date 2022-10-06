В трендах сезона: 54-летняя Валерия в струящемся платье в горох с воротником «Клодин» выступила для учителей

На сцене жена Иосифа Пригожина предстала в струящемся платье в горох. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Валерия выбрала лук с актуальным принтом горох и белым воротником «Клодин». Она исполнила чувственную песню для учителей. Певица сразила всех своим вокалом.

Многие осыпали комплиментами артистку. Звезда получила множество комплиментов. «Какая милая», «Просто чудесное платье», «Какой у вас сильный голос», «Обожаю такие наряды в ретростиле», «Какая же вы стройная», — стали писать поклонники.