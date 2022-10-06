В трендах сезона: 54-летняя Валерия в струящемся платье в горох с воротником «Клодин» выступила для учителей

Валерия продолжает активно записывать треки. В 54 года певица поддерживает себя в форме. Она занимается спортом. Также артистка не боится экспериментировать с образами. Она носит короткие платья и ботфорты. Звезда не боится подчеркивать свои достоинства.
Не так давно Валерия отменила все концерты. Она решила, что во время частичной мобилизации это неуместно. При этом у певицы появилось свободное время, которое она посвящает внучке Селин. Но накануне, в День учителя, артистка выступила на большой сцене.
На сцене жена Иосифа Пригожина предстала в струящемся платье в горох. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Валерия выбрала лук с актуальным принтом горох и белым воротником «Клодин». Она исполнила чувственную песню для учителей. Певица сразила всех своим вокалом.
Многие осыпали комплиментами артистку. Звезда получила множество комплиментов. «Какая милая», «Просто чудесное платье», «Какой у вас сильный голос», «Обожаю такие наряды в ретростиле», «Какая же вы стройная», — стали писать поклонники.