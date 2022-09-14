В трендах осени: Алсу в джинсах и остромодном жакете с принтом в клетку покрасовалась в своей гардеробной

Алсу давно прославилась на всю страну. С малых лет она выступает на сцене. Примечательно, что даже спустя 20 лет артистка восхищает поклонников своим моложавым видом. Она стала реже появляться на публике, но всегда продумывает наряды. Выступает звезда зачастую в вечерних платьях в пол или ярких костюмах.
В последнее время Алсу стала чаще сниматься в телевизионных шоу. Если зимой она снималась в шоу «Маска», то теперь певица отметилась на проекте «Ты супер!». Не удивительно, что она регулярно пополняет гардероб обновками. На этот раз артистка покрасовалась в джинсах скинни и приталенном твидовом жакете с модным принтом в клетку. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. Артистка снова попала в тренды. Похожие луки носят Ксения Бородина, Наталья Подольская и другие известные персоны.
«Как это благородно выглядит», «Вы прям леди», «Ох, какая красивая», «Дорого-богато», «Шикарная наша певица», «Модница», — стали писать подписчики.