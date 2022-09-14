В трендах осени: Алсу в джинсах и остромодном жакете с принтом в клетку покрасовалась в своей гардеробной

В последнее время Алсу стала чаще сниматься в телевизионных шоу. Если зимой она снималась в шоу «Маска», то теперь певица отметилась на проекте «Ты супер!». Не удивительно, что она регулярно пополняет гардероб обновками. На этот раз артистка покрасовалась в джинсах скинни и приталенном твидовом жакете с модным принтом в клетку. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры.

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