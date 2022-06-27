В телешоу «Форт Боярд» настоящих тигров теперь заменят на 3D-модели

Организаторы телевизионного шоу «Форт Боярд» решили заменить живых тигров, которые охраняют сокровищницу крепости, на виртуальные 3D-модели, сообщил телеканал BFMTV.

Зверей не будет уже в следующем, 33-м сезоне программы. Таким образом программа отреагировала на «запрос общества о защите животных».

Известно, что организаторы хотели использовать монтаж со старыми кадрами с тиграми, но потом передумали и обратились к компьютерной графике.

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