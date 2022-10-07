В театре Безрукова отреагировали на новость о мобилизации Преснякова

В Московском Губернском театре опровергли телеканалу «Звезда» информацию о мобилизации Никиты Преснякова. Однако до этого журналисты писали, что за внуком Аллы Пугачевой пришли из военкомата прямо во время репетиции.

«Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому все это не соответствует действительности», — заявили в организации.

Сам Никита никаких комментариев пока не дает, мы следим за развитием событий.

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К слову, 31-летний артист в армии не служил.