«В тарелки людям харкать»: Шахназаров заступился за Симоньян и Кеосаяна

Публициста Михаила Шахназарова вывели из себя слова журналиста Александра Рыклина, которые он опубликовал в своей соцсети.
«Интересно, скажем, Маргарита Симоньян с мужем Тиграном. Они же ходят в рестораны. Наверняка нашелся какой-нибудь официант или повар, который плюнул им в суп. Просто они не знают. Или завтра плюнет. Приятно об этом думать», - написал Рыклин.
Шахназаров в свою очередь назвал Рыклина «изумительным индивидом».
«Мда... вот плюнет бывает кто-нибудь, раз и такой Рыклин на свет уродится. Но вы прочувствуйте уровень мышления это изумительного индивида. Никак с детства приучен в тарелки людям харкать», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее Михаил Шахназаров высказался в адрес Аллы Пугачевой, купившей, по слухам, место на кладбище в Кесарии.
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