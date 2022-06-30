«В тарелки людям харкать»: Шахназаров заступился за Симоньян и Кеосаяна

Публициста Михаила Шахназарова вывели из себя слова журналиста Александра Рыклина, которые он опубликовал в своей соцсети.

«Интересно, скажем, Маргарита Симоньян с мужем Тиграном. Они же ходят в рестораны. Наверняка нашелся какой-нибудь официант или повар, который плюнул им в суп. Просто они не знают. Или завтра плюнет. Приятно об этом думать», - написал Рыклин.

Шахназаров в свою очередь назвал Рыклина «изумительным индивидом».