«В своем прежнем виде существовать не мог»: Безруков – о «Гоголь-центре»

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграме» заявил, что согласен с директором Вахтанговского театра Кириллом Кроком относительно его позиции о «Гоголь-центре».
«Согласен с Кириллом Кроком, что «Гоголь-центр» был абсолютно авторским проектом Кирилла Серебренникова и в своем прежнем виде мог существовать только с ним».
При этом Сергей Безруков подчеркнул, что у Театра Гоголя «начинается совершенно другая история». «Какой она будет? Время покажет. Но понятно, что будет сложно», — заметил Сергей Безруков.
Напомним, что в «Гоголь-центре» состоялся последний спектакль. Место художественного руководителя, которое с февраля 2021 года занимал ученик Кирилла Серебренникова, Алексей Агранович, досталось режиссеру Антону Яковлеву — сыну известного актера Юрия Яковлева. Кроме того, «Гоголь-центр» меняет свое название. Теперь он будет называться Театр Гоголя.
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