«В своем прежнем виде существовать не мог»: Безруков – о «Гоголь-центре»

При этом Сергей Безруков подчеркнул, что у Театра Гоголя «начинается совершенно другая история». «Какой она будет? Время покажет. Но понятно, что будет сложно», — заметил Сергей Безруков.

Напомним, что в «Гоголь-центре» состоялся последний спектакль. Место художественного руководителя, которое с февраля 2021 года занимал ученик Кирилла Серебренникова, Алексей Агранович, досталось режиссеру Антону Яковлеву — сыну известного актера Юрия Яковлева. Кроме того, «Гоголь-центр» меняет свое название. Теперь он будет называться Театр Гоголя.

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