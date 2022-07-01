«В своем прежнем виде существовать не мог»: Безруков – о «Гоголь-центре»

По словам худрука Московского губернского театра, теперь у театра будет совершенно другая история.
Сергей Безруков

Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграме» заявил, что согласен с директором Вахтанговского театра Кириллом Кроком относительно его позиции о «Гоголь-центре».

«Согласен с Кириллом Кроком, что «Гоголь-центр» был абсолютно авторским проектом Кирилла Серебренникова и в своем прежнем виде мог существовать только с ним».

При этом Сергей Безруков подчеркнул, что у Театра Гоголя «начинается совершенно другая история». «Какой она будет? Время покажет. Но понятно, что будет сложно», — заметил Сергей Безруков.

Напомним, что в «Гоголь-центре» состоялся последний спектакль. Место художественного руководителя, которое с февраля 2021 года занимал ученик Кирилла Серебренникова, Алексей Агранович, досталось режиссеру Антону Яковлеву — сыну известного актера Юрия Яковлева. Кроме того, «Гоголь-центр» меняет свое название. Теперь он будет называться Театр Гоголя.

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