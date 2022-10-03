В страшном позоре обвинил Цымбалюк-Романовскую сын Джигарханяна: «Вопиющее неуважение!»

Прошло уже почти два года, как умер Армен Джигарханян в возрасте 85 лет. 3 октября ему бы исполнилось 87 лет.

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В этот памятный день его бывшая жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, решила отметиться в личном блоге со словами в адрес экс-супруга. Она явно хотела красиво появиться, но в итоге продемонстрировала, что не очень-то хорошо знает, когда именно родился экс-супруг…