В страшном позоре обвинил Цымбалюк-Романовскую сын Джигарханяна: «Вопиющее неуважение!»

Прошло уже почти два года, как умер Армен Джигарханян в возрасте 85 лет. 3 октября ему бы исполнилось 87 лет.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В этот памятный день его бывшая жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, решила отметиться в личном блоге со словами в адрес экс-супруга. Она явно хотела красиво появиться, но в итоге продемонстрировала, что не очень-то хорошо знает, когда именно родился экс-супруг…
Цымбалюк-Романовская показала, что начала забывать своего бывшего мужа, разозлив пасынка. Скриншот: соцсети
Цымбалюк-Романовская написала в личном блоге, что Армену Борисовичу исполнилось бы сейчас 86 лет, а не 87, приведя этим поступком в ярость сына народного артиста, Степана Джигарханяна.
«Вопиющее неуважение и халатность!» — возмутился он в соцсетях, назвав ее ошибку «позором» и посоветовав исправить ее как можно скорее.