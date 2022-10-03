В страшном позоре обвинил Цымбалюк-Романовскую сын Джигарханяна: «Вопиющее неуважение!»

Виталина Цымбалюк-Романовская публично показала, что начала забывать своего бывшего мужа.
Виталина Цымбалюк-Романовская.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Global Look Press

Прошло уже почти два года, как умер Армен Джигарханян в возрасте 85 лет. 3 октября ему бы исполнилось 87 лет.

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В этот памятный день его бывшая жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, решила отметиться в личном блоге со словами в адрес экс-супруга. Она явно хотела красиво появиться, но в итоге продемонстрировала, что не очень-то хорошо знает, когда именно родился экс-супруг…

Цымбалюк-Романовская показала, что начала забывать своего бывшего мужа, разозлив пасынка. Скриншот: соцсети

Цымбалюк-Романовская написала в личном блоге, что Армену Борисовичу исполнилось бы сейчас 86 лет, а не 87, приведя этим поступком в ярость сына народного артиста, Степана Джигарханяна.

«Вопиющее неуважение и халатность!» — возмутился он в соцсетях, назвав ее ошибку «позором» и посоветовав исправить ее как можно скорее.

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