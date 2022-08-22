В стиле вечеринок Великого Гэтсби! Нетребко в «кошачьем» платье с разрезом до середины бедра кокетливо выставила ножку

Анна Нетребко слывет первой модницей, и не зря. Жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова тщательно следит за своим имиджем и стилем. Еще историк моды Александр Васильев пел дифирамбы оперной диве, восхищаясь ее красотой и утонченностью. Искусствовед уточнил, что жене Юсифа Эйвазова подошли бы украшения в русско-народном стиле, в частности, кокошники с драгоценными каменьями.

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