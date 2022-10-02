В стиле герцогинь: Лера Кудрявцева в остромодном платье макси с акцентом на талии появилась на съемках

На этот раз Лера предстала в гримерке. Она не побоялась показать, как происходит преображение. Ей делают укладку и макияж. Потом телеведущая примеряет наряд. На этот раз она облачилась в платье макси с акцентом на талии. Наряд пошит так, словно это юбка и жакет с пуговицами. Необычный лук в цвете фуксия позволил ей подчеркнуть достоинства фигуры.

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