В стиле герцогинь: Лера Кудрявцева в остромодном платье макси с акцентом на талии появилась на съемках

Лера Кудрявцева уже давно стала известной телеведущей. Она раскрывает тайны известных звезд в шоу «Секрет на миллион». Также блондинка часто становится ведущей «Новой волны» и «Песни года». Она успевает строить карьеру и уделять время семье. У нее растет дочка Мария. Воспитывать ребенка Лере помогает молодой муж Игорь Макаров.
Примечательно, что на съемках Кудрявцева предстает в броских нарядах. Она признавалась, что у нее тоже проявляются возрастные изменения. Оставаться стройной для телеведущей сложно. Однако стилисты помогают ей корректировать фигуру с помощью нарядов. Костюм с жакетом на запах, к примеру, скрывает живот.
На этот раз Лера предстала в гримерке. Она не побоялась показать, как происходит преображение. Ей делают укладку и макияж. Потом телеведущая примеряет наряд. На этот раз она облачилась в платье макси с акцентом на талии. Наряд пошит так, словно это юбка и жакет с пуговицами. Необычный лук в цвете фуксия позволил ей подчеркнуть достоинства фигуры.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит 51-летняя звезда. Многие признаются, что у нее всегда красивые наряды, но этот выглядит особенно роскошно. К слову, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тоже часто носит такие наряды.
«Просто слов нет!», «Вам цвет фуксии очень идет», «Какое роскошное платье», «Ну просто осиная талия, так шикарно сидит», «Тапочки особенно мило тут смотрятся», «Вы такая яркая!», — стали писать подписчики.