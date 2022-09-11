В стиле английских леди: Нетребко в струящемся платье в цветочек и пудровых мюлях отметилась в парке Шлосс

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она объездила с гастролями десятки стран. Артистка всегда выглядит ярко и женственно. В 50 лет она не боится экспериментировать со стилем. раньше Анна часто приезжала в Россию не только ради концертов, но и чтобы повидаться с родными. Но в этом году свой отпуск она провела в Египте, а потом в Турции.
В этом году Нетребко смогла провести время в Италии, где у нее были гастроли. А осенью певица выступила в Германии вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Она успела прогуляться по Гамбургу в леопардовом платье. Но для выступлений артистка выбирает роскошные вечерние луки. А накануне Анна вернулась в Австрию, где живет много лет. Она решила отправится за город.
На этот раз оперная дива оказалась в парке Шлосс. Она собралась с подругами, чтобы осмотреть местные достопримечательности. Певица облачилась в струящееся платье в цветочек и пудровые мюли. Лук дополнили шляпка, кардиган и сумка-горшочек. Артистка оделась в стиле английских леди. Она смогла погладить лошадей и пройтись за настоящему дворцу.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Дресс-код – очки и шляпы для прогулке в парке Шлосс хоф. Если вы будете в Австрии – обязательно посетите этот прекрасный замок, парк и зоопарк! Вы прекрасно проведете время», – написала звезда.
Поклонники были очарованы образом Нетребко. Певицу осыпали комплиментами. «Нет слов. Красотка, всегда в новом образе. Великолепно», «Самая шикарная, прелестная и потрясающая, это вы, Анна», «Какая веселая компания!», «Замечательная дружная и светлая компания! Спасибо что вы настоящие, без современного молодежного ломания», — прокомментировали пост подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды