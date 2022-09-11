В стиле английских леди: Нетребко в струящемся платье в цветочек и пудровых мюлях отметилась в парке Шлосс

Оперная дива вернулась в Австрию. Она с подругами оказалась в старинном замке, а также посетила парк. Образ звезды восхитил публику.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она объездила с гастролями десятки стран. Артистка всегда выглядит ярко и женственно. В  50 лет она не боится экспериментировать со стилем. раньше Анна часто приезжала в Россию не только ради концертов, но и чтобы повидаться с родными. Но в этом году свой отпуск она провела в Египте, а потом в Турции. 

В этом году Нетребко смогла провести время в Италии, где у нее были гастроли. А осенью певица выступила в Германии вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Она успела прогуляться по Гамбургу в леопардовом платье. Но для выступлений артистка выбирает роскошные вечерние луки. А накануне Анна вернулась в Австрию, где живет много лет. Она решила отправится за город. 

На этот раз оперная дива оказалась в парке Шлосс. Она собралась с подругами, чтобы осмотреть местные достопримечательности. Певица облачилась в струящееся платье в цветочек и пудровые мюли. Лук дополнили шляпка, кардиган и сумка-горшочек. Артистка оделась в стиле английских леди. Она смогла погладить лошадей и пройтись за настоящему дворцу.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

«Дресс-код – очки и шляпы для прогулке в парке Шлосс хоф. Если вы будете в Австрии – обязательно посетите этот прекрасный замок, парк и зоопарк! Вы прекрасно проведете время», – написала звезда.

Поклонники были очарованы образом Нетребко. Певицу осыпали комплиментами. «Нет слов. Красотка, всегда в новом образе. Великолепно», «Самая шикарная, прелестная и потрясающая, это вы, Анна», «Какая веселая компания!», «Замечательная дружная и светлая компания! Спасибо что вы настоящие, без современного молодежного ломания», — прокомментировали пост подписчики.

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  