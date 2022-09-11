В стиле английских леди: Нетребко в струящемся платье в цветочек и пудровых мюлях отметилась в парке Шлосс

На этот раз оперная дива оказалась в парке Шлосс. Она собралась с подругами, чтобы осмотреть местные достопримечательности. Певица облачилась в струящееся платье в цветочек и пудровые мюли. Лук дополнили шляпка, кардиган и сумка-горшочек. Артистка оделась в стиле английских леди. Она смогла погладить лошадей и пройтись за настоящему дворцу.

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