В стеганой куртке и шапочке бини: Николаева стильно утеплила подросшего сына от Вдовина для осенней прогулки

Известная телеведущая Елена Николаева в декабре прошлого года подарила своему мужу, бизнесмену и преподавателю Игорю Вдовину, сына Александра.
На днях наследнику звездной пары исполнится девять месяцев.
Елена Николаева, которая обожает следить за модой и всегда стильно и актуально выглядит, прививает чувство стиля и маленькому сыну.
Луки малыша Александра тщательно продуманы. На этот раз Елена Николаева поделилась снимком, на котором предстала на руках с сыном во время прогулки по центру Москвы.
Маленький Александр был облачен в стильную стеганую куртку, шапочку бини оливкового оттенка и бежевые штанишки.
Елена Николаева выбрала модный лук и для себя. Она предстала в широких джинсах, сочетав их с рубашкой оверсайз в клетку, дополнив образ сумочкой «Шанель».
Елена Николаева с сыном Александром. Фото: соцсети
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Напомним, Елена Николаева — одна из звездных мам, которые успешно совмещают карьеру с воспитанием малышей. Елена Николаева вернулась к работе на телевидении меньше чем через месяц после появления сына Александра на свет.