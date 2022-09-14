В стеганой куртке и шапочке бини: Николаева стильно утеплила подросшего сына от Вдовина для осенней прогулки

Известная телеведущая Елена Николаева в декабре прошлого года подарила своему мужу, бизнесмену и преподавателю Игорю Вдовину, сына Александра.

На днях наследнику звездной пары исполнится девять месяцев.

Елена Николаева, которая обожает следить за модой и всегда стильно и актуально выглядит, прививает чувство стиля и маленькому сыну.

Луки малыша Александра тщательно продуманы. На этот раз Елена Николаева поделилась снимком, на котором предстала на руках с сыном во время прогулки по центру Москвы.