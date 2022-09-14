В стеганой куртке и шапочке бини: Николаева стильно утеплила подросшего сына от Вдовина для осенней прогулки

Ведущая телеканала «Россия» Елена Николаева предстала с Александром в центре Москвы.
Елена Николаева

Елена Николаева. Фото: соцсети

Известная телеведущая Елена Николаева в декабре прошлого года подарила своему мужу, бизнесмену и преподавателю Игорю Вдовину, сына Александра.

На днях наследнику звездной пары исполнится девять месяцев.

Елена Николаева, которая обожает следить за модой и всегда стильно и актуально выглядит, прививает чувство стиля и маленькому сыну.

Луки малыша Александра тщательно продуманы. На этот раз Елена Николаева поделилась снимком, на котором предстала на руках с сыном во время прогулки по центру Москвы.

Маленький Александр был облачен в стильную стеганую куртку, шапочку бини оливкового оттенка и бежевые штанишки.

Елена Николаева выбрала модный лук и для себя. Она предстала в широких джинсах, сочетав их с рубашкой оверсайз в клетку, дополнив образ сумочкой «Шанель».

Елена Николаева с сыном Александром. Фото: соцсети

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Напомним, Елена Николаева — одна из звездных мам, которые успешно совмещают карьеру с воспитанием малышей. Елена Николаева вернулась к работе на телевидении меньше чем через месяц после появления сына Александра на свет.

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