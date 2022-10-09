В ссоре Илона Маска с дочерью оказались виноваты коммунисты

В новом интервью миллиардер Илон Маск прокомментировал то, что его повзрослевший сын решил сменить пол и больше не общается с отцом. По мнению эксцентричного богача, в том, что наследник, точнее, наследница отстранилась от него, виноваты «неомарксисты», заполонившие американские университеты.

«Это полный коммунизм… И общее мнение о том, что если ты богат, то ты — зло», — сказал Маск в беседе с Financial Times.

Илон не уточнил, в каком конкретно учебном заведении его 18-летнее чадо, нахваталось коммунистических идей, но добавил, что с остальными наследниками у него хорошие отношения.