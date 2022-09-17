В США Караулова назвала себя «русской Бритни Спирз», чтобы ей продали комбинезон за 420 тысяч

Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова считает себя жуткой транжирой. Недавно в Лос-Анджелесе певице приглянулся очень дорогой люксовый комбинезон. Ей даже пришлось соврать, чтобы ей продали вещь.

«Мы нашли человека, который делает костюмы для Бейонсе, Карди Би. В его магазин попадаешь только по записи. Мы сказали им, что я - русская Бритни Спирз и тогда нас пустили», - рассказывает Караулова в шоу «Секрет на миллион».

«Юля долго думала - забирать его или нет, он дорогой», - признался ее муж Андрей Черный. «Ну, я уже оставила предоплату», - добавила Юлианна.

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Стоил комбинезон 7 тысяч долларов. В рублях это 420 тысяч.