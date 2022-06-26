В спутнице Курбана Омарова узнали подругу Ксении Бородиной, которая организовывала их свадьбу

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров покрасовался с эффектной блондинкой у бассейна.
Курбан Омаров

Курбан Омаров. Фото: соцсети

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров продолжает интриговать поклонников снимками в обществе шикарной стройной блондинки. 

На этот раз Курбан Омаров показал красотку в купальнике, запечатлевшись с ней на фоне бассейна. 

«Скоро летим на отдых, начали потихоньку в Москве», - подписал Курбан Омаров снимок.

В кадре стройная эффектная девушка, облаченная в бикини оттенка мандаринов, по-хозяйски облокотилась на плечо Курбана Омарова. 

Анна Городжая и Курбан Омаров. Фото: соцсети

Правда, Курбан Омаров все-таки решил, что на этом троллинг тех, кто приписывает ему бесконечные романы, пора закончить. На фото он отметил аккаунт блондинки. Спутницей Омарова оказалась Анна Городжая, известный организатор свадеб и подруга Ксении Бородиной.

«Вогнал в краску всех на бассейне. Еле пробилась через толпу фанаток, чтобы сфоткаться», - подыграла Омарову Анна Городжая, оставив комментарий под фото.

Кстати, именно Анна Городжая несколько лет назад отвечала за свадебное торжество Омарова и Бородиной.

Анна Городжая замужем, у нее есть сын.

Анна Городжая с мужем. Фото: соцсети

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