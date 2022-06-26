В спутнице Курбана Омарова узнали подругу Ксении Бородиной, которая организовывала их свадьбу

Правда, Курбан Омаров все-таки решил, что на этом троллинг тех, кто приписывает ему бесконечные романы, пора закончить. На фото он отметил аккаунт блондинки. Спутницей Омарова оказалась Анна Городжая, известный организатор свадеб и подруга Ксении Бородиной.

«Вогнал в краску всех на бассейне. Еле пробилась через толпу фанаток, чтобы сфоткаться», - подыграла Омарову Анна Городжая, оставив комментарий под фото.

Кстати, именно Анна Городжая несколько лет назад отвечала за свадебное торжество Омарова и Бородиной.

Анна Городжая замужем, у нее есть сын.